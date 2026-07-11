Baia di Piona, natante bloccato dal maltempo: intervento dei Vigili del Fuoco

L’intervento è stato effettuato nel pomeriggio di ieri, venerdì, dalla squadra nautica del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Bellano
COLICO – Il violento temporale che nel pomeriggio di ieri, venerdì, ha interessato la zona dell’Alto Lago ha reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per soccorrere due persone rimaste bloccate a bordo di un’imbarcazione nella Baia di Piona.
L’allarme è scattato mentre il maltempo interessava l’area, con il natante che si è ritrovato alla deriva. A intervenire è stata la squadra nautica del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Bellano, entrata rapidamente in azione per individuare e raggiungere l’imbarcazione.
I soccorritori sono riusciti a localizzare il mezzo nautico e a mettere in sicurezza i due occupanti, che sono stati quindi scortati e trasportati fino a un punto sicuro sulla terraferma.
L’intervento si è concluso senza ulteriori criticità, consentendo di riportare entrambe le persone in salvo nonostante le difficili condizioni meteorologiche provocate dal temporale che ha colpito l’Alto Lago.
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