Ballabio: con l’auto contro la ringhiera del marciapiede. Paura per un 76enne

E’ successo questa mattina, giovedì, lungo la Provinciale

L’uomo è fortunatamente uscito illeso dall’incidente

BALLABIO – Ha perso il controllo dell’auto finendo contro la ringhiera del marciapiede.

E’ successo questa mattina, giovedì, poco prima delle 9 in via Provinciale. Alla guida dell’auto, finita fuori strada, un uomo di 76 anni, rimasto fortunatamente illeso: per lui non si è quindi reso necessario il trasporto in ospedale.

Presenti sul posto, oltre all’ambulanza della Croce San Nicolò, anche i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza l’area coinvolta nell’incidente.

Attualmente il traffico lungo la provinciale è gestito a senso unico alternato.