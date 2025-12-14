Ballabio, elisoccorso e ambulanza in azione per un infortunio in casa

L’allarme è scattato intorno alle 12.30 di oggi, domenica

Si sarebbe trattato di un infortunio domestico

BALLABIO – Soccorsi in azione all’ora di pranzo di domenica 14 dicembre a Ballabio, per un infortunio domestico che sarebbe avvenuto in un’abitazione nella zona alta del paese, in località Roncaiolo.

L’allarme è scattato poco dopo le ore 12.30, in posto l’ambulanza della Croce Rossa di Balisio e l’elicottero del 118 decollato da Como e atterrato nel prato nei pressi del cimitero di Ballabio Inferiore.

Il ferito, raggiunto dai sanitari, è stato trasportato in ambulanza fino all’elicottero e poi trasportato all’ospedale San Gerardo di Monza per le cure del caso.