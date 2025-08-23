Ballabio. Guasto all’impianto antincendio della galleria, risolto dai pompieri

Un rumore forte e continuo si udito nel corso della notte a segnalare il guasto

Intervenuti Vigili del Fuoco e tecnici ANAS per ripristinare il dispositivo di sicurezza

BALLABIO – Un rumore fortissimo e continuo a squarciare il silenzio della notte. Ha faticato a prendere sonno una signora residente a Ballabio, vicino alla strada che porta a Morterone, chiedendosi da dove provenisse il suono, udibile anche con le finestre aperte, che nella notte tra venerdì e sabato è echeggiato per il paese.

Di primo acchito la donna ha pensato fossero in corso dei lavori nella galleria di emergenza lungo la nuova Lecco/Ballabio, e si è messa subito in contatto con Carabinieri e Vigili del Fuoco per capire l’origine effettiva del rumore.

Quest’ultimi, una volta giunti sul posto, hanno rilevato problemi all’impianto antincendio del tunnel, che hanno provveduto immediatamente a sistemare il dispositivo di sicurezza in collaborazione con i tecnici di ANAS, riportando il silenzio (e soprattutto la sicurezza) a Ballabio.