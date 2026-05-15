Ballabio. Potenziate le pattuglie anti-spaccio della Polizia Locale ai Grassi Lunghi

Dopo il successo di alcune operazioni di contrasto alla droga degli ultimi anni, continua l’impegno

Il sindaco Bussola: “Non siamo disposti ad accettare che i boschi diventino luogo di spaccio. A Ballabio non c’è spazio per la droga!”

BALLABIO – Dopo il successo di diverse operazioni di contrasto allo spaccio di stupefacenti, avvenute negli ultimi anni sulla strada per Morterone, in località Valpozza e sui primi tornanti della Ballabio Resinelli, la Polizia Locale di Ballabio, guidata dal comandante Marco Maggio, ha recentemente intensificato i controlli e l’attività di prevenzione nella zona dei Grassi Lunghi.

“Un’attività quella degli spacciatori, ancor più messa in evidenza da una grande quantità di rifiuti abbandonati e, recentemente, raccolti da alcuni cittadini volenterosi – ha detto il sindaco di Ballabio Giovanni Bruno Bussola -. La nostra Amministrazione Comunale non è disposta ad accettare che i boschi di Ballabio diventino luogo di spaccio e continuerà a fare tutto il possibile per contrastarlo… anche ai Grassi Lunghi. A Ballabio non c’è spazio per la droga!”