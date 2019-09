La nomina del sindaco Alessandra Consonni

56 anni, Giuseppe Ruberto milita nella Protezione Civile dal 2009

BALLABIO – La Protezione Civile di Ballabio ha un nuovo coordinatore: il sindaco Alessandra Consonni ha nominato Giuseppe Ruberto alla guida del gruppo comunale intitolato al compianto Giuseppe Pedrazzoli. Ruberto, che ha 56 anni, milita nella locale Pc dal 2009.

Il nuovo coordinatore, espresso all’unanimità dall’assemblea dei volontari ballabiesi, è stato convocato dal sindaco Alessandra Consonni che, al termine dell’incontro, ha confermato la designazione.

“Essendo stata informata che l’assemblea dei volontari ha indicato per il ruolo di coordinatore il nome del volontario Giuseppe Ruberto – ha dichiarato il sindaco – ho avuto il piacere di convocarlo nella giornata del 12 settembre. In esito a tale colloquio, dove ho avuto conferma del suo impegno, peraltro svolto con generosità e competenza in tanti anni di appartenenza al gruppo, ho conferito a Giuseppe Ruberto l’incarico di coordinatore del gruppo comunale di Protezione Civile”.

“Nell’esprimere al nuovo coordinatore il più caloroso augurio di buon lavoro – ha continuato Alessandra Consonni -, ringrazio il volontario Gian Paolo Checchin per aver svolto finora, con grande efficienza e dedizione mansioni di responsabilità in attesa dell’attuale nomina. A tutti i volontari il ringraziamento mio personale e di tutta l’amministrazione comunale per l’importante servizio reso alla nostra comunità, assicurando l’impegno e la disponibilità del Comune per tutte le necessità che verranno espresse dal gruppo, al fine di assicurarne il miglior livello operativo”.