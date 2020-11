Sabato sera l’intervento dei Vigili del Fuoco a Ballabio

Fiammata da un traliccio elettrico e blackout in zona

BALLABIO – Prima le scintille poi una fiammata e il blackout: è successo nella serata di ieri, sabato, a Ballabio dove i Vigili del fuoco sono intervenuti per un guasto ad un traliccio dell’elettricità in via Risorgimento.

In zona si è registrato un calo elettrico che ha interessato Ballabio e in parte alcuni rioni alti di Lecco.