Ballabio, frontale tra un’auto e un furgone sulla Sp62

BALLABIO – Un brutto incidente stradale ha richiesto l’attivazione dei soccorsi nella tarda mattinata di oggi, lunedì, lungo la Sp62, a Ballabio, all’altezza del Parco Due Mani. Il sinistro, avvenuto intorno alle 11.35, ha visto il coinvolgimento di un’autovettura e di un furgone con cassone.

Secondo quanto ricostruito, l’auto procedeva da Ballabio in direzione Lecco quando, per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine, la persona alla guida ha perso il controllo del mezzo.

Prima è andata addosso allo spartitraffico all’altezza delle strisce pedonali, poi ha terminato la sua corsa contro il camioncino che stava transitando nella corsia opposta in direzione Valsassina.

Sul posto un’ambulanza del Soccorso degli Alpini di Mandello, l’automedica da Lecco e i Vigili del Fuoco. Particolarmente complicate le manovre per estrarre dall’auto l’uomo di 53 anni che era alla guida. Sul posto anche gli agenti della Polizia Locale che dovranno ricostruire l’esatta dinamica. La strada è rimasta chiusa fino alla rimozione dei mezzi e al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Il 53enne alla guida della piccola utilitaria è stato trasportato all’ospedale di Lecco in codice giallo (mediamente critico).