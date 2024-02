Ballabio. Smantellata un’altra postazione dei pusher

Proseguono le azioni di contrasto allo spaccio di droga

Il sindaco: “Nei prossimi mesi Carabinieri e Polizia Locale di Ballabio saranno sempre presenti e non daranno tregua agli spacciatori”

BALLABIO – Ancora un duro colpo alla microcriminalità a Ballabio, dove l’Amministrazione Comunale, guidata dal Sindaco Bruno Bussola, prosegue senza sosta il suo impegno nel contrasto allo spaccio di droga.

Dopo lo smantellamento di un bivacco allestito nei boschi che portano ai Piani Resinelli (qui l’articolo) questa mattina i “super stradini” come li ha rinominati il Sindaco Bruno Bussola, hanno portato via lamiere, coperte, frontalini, griglie, scarpe, fornelletti e rotoli di cellophane. Tutti oggetti usati dagli spacciatori nelle immediate vicinanze di dove sono stati scovati giovedì scorso.

“Per vendere le loro dosi di morte hanno pure inondato di rifiuti i nostri boschi, abbiamo raccolto almeno 40 sacchi, ma ci riprenderemo tutto – promette il Sindaco di Ballabio, comunicando inoltre – Nei prossimi mesi Carabinieri e Polizia Locale di Ballabio saranno sempre presenti e non daranno loro tregua. A Ballabio non c’è spazio per la droga!”.