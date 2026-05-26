Barca in avaria a Laghetto di Colico, intervento dei Vigili del Fuoco

La chiamata ai soccorsi poco dopo le 19 di ieri, lunedì
Intervento della squadra nautica del distaccamento di Bellano
COLICO – I Vigili del Fuoco, tramite la squadra nautica del distaccamento di Bellano, sono stati allertati nel tardo pomeriggio di lunedì 25 maggio per prestare soccorso a bordo di una barca in avaria. Le persone in difficoltà si trovavano nello specchio d’acqua in località Laghetto a Piona. I Vigili del Fuoco hanno recuperato la barca.
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