Barzanò, donna derubata nel parcheggio del supermercato

E’ successo ieri mattina, mercoledì, nel parcheggio di un supermercato a Barzanò

La denuncia dei familiari con un post sui social per mettere in guardia su episodi purtroppo sempre più frequenti

BARZANO’ – L’hanno distratta con una scusa e così sono riusciti a rubarle la borsetta dalla macchina. Vittima del furto, l’ennesimo avvenuto nei parcheggi dei supermercati dalla zona, una donna che ieri mattina, mercoledì, si era recata in una nota catena di market per effettuare la spesa.

Terminati gli acquisti e riposizionato al suo posto il carrello, la signora è risalita in auto quando sarebbe stata fermata da alcune persone a bordo di un Suv di colore bianco. Un ragazzo le avrebbe chiesto indicazioni per la farmacia mentre un altro avrebbe approfittato della distrazione della donna aprendo la portiera del passeggero riuscendo a rubare la borsetta contenente i documenti e il portafoglio.

Alla donna non è rimasto altro da fare che denunciare l’accaduto ai carabinieri, sporgendo denuncia. Così come riportato in un post di pubblicato sui social dai parenti della vittima, la signora è stata poi contattata dai militari per recuperare parte degli oggetti rubati, ritrovati a Cernusco, insieme alla borsa di un’altra donna, derubata a sua volta in un supermercato a Calco.