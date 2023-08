Barzanò. Scivola con la moto e cade, soccorso un 20enne

L’incidente all’alba in via 4 novembre, all’altezza di una rotonda

A prestare soccorso auto infermieristica da Molteno e Croce Rossa di Casatenovo

BARZANO’ – Attimi di paura alle prime luci dell’alba di oggi, sabato, a Barzanò. Un ragazzo di vent’anni è scivolato dalla moto su cui viaggiava, finendo a terra. L’incidente all’altezza della rotonda in cui si trova il bar Manara, in via 4 novembre.

Il giovane, di Colle Brianza, fortunatamente non ha riportato ferite gravi, solo qualche escoriazione medicata sul posto dai soccorritori intervenuti, l’auto infermieristica da Molteno e la Croce Rossa di Casatenovo. Il 20enne ha rifiutato il trasporto in ospedale. Sul posto giunti anche i Carabinieri di Merate.