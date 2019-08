Barzio, famiglia di turisti si perde ai Piani di Bobbio, soccorsa dai VVF

L’intervento mercoledì sera intorno alle 19

Sul posto è intervenuto l’elinucleo VVF di Malpensa

BARZIO – I Vigili del fuoco del Comando di Lecco sono intervenuti mercoledì sera nel comune di Barzio, in Valsassina, per il soccorso di una famiglia di turisti in difficoltà durante una escursione ai piani di Bobbio.

La richiesta di soccorso è arrivata presso la sala operativa del Comando di Lecco introno alle ore 19 e subito sono stati inviati due automezzi fuoristrada con personale SAF (speleo alpino fluviale) per raggiungere la famiglia di escursionisti (2 adulti e 3 bambini) che, esausti e disorientati a causa della poca conoscenza della zona, avevano inoltrato richiesta di aiuto.

Appurata l’impossibilità da parte delle squadre VV.F. di raggiungere le persone in difficoltà con i mezzi fuoristrada e considerando l’approssimarsi del buio, una volta raggiunti gli escursionisti, si è optato per richiedere l’intervento dell’elinucleo VV.F. di Malpensa.

Il personale dell’elinucleo VV.F. ha quindi provveduto a prelevare la famiglia di turisti e a trasportarla presso il piazzale della stazione a valle della cabinovia dei Piani di Bobbio.