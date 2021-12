Un anziano di Barzio non avrebbe fatto ritorno a casa dopo un’uscita

Lo cercano squadre del Soccorso alpino e Vigili del Fuoco

BARZIO – Ricerche in corso sopra l’abitato di Barzio per un anziano residente in paese. Da quanto è stato possibile apprendere, l’uomo non avrebbe fatto ritorno a casa dalla sua abituale passeggiata mattutina accendendo la preoccupazione dei suoi conoscenti.

Squadre del Soccorso Alpino e dei Vigili del Fuoco si stanno mobilitando per cercare di individuare l’anziano.