Barzio, truffa ai danni di un’anziana: falso carabiniere entra in casa e la deruba

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Truffa porta a porta
foto archivio

Un uomo ha raggirato un’anziana fingendosi carabiniere e si è introdotto in casa per compiere un furto

Il Comune invita i cittadini a non aprire agli sconosciuti e a verificare sempre l’identità delle persone

BARZIO – Attenzione alta in paese dopo un grave episodio avvenuto nei giorni scorsi a Barzio, dove un malintenzionato si è introdotto in un’abitazione ai danni di un’anziana donna.

Secondo quanto ricostruito, attorno a mezzogiorno l’uomo si sarebbe presentato alla porta spacciandosi per un carabiniere in borghese. Una volta guadagnata la fiducia della vittima, sarebbe riuscito a entrare in casa, dove avrebbe poi stordito la donna e compiuto il furto.

L’episodio è stato denunciato e le forze dell’ordine stanno ora acquisendo elementi utili alle indagini.

Il Comune di Barzio ha diffuso un avviso alla cittadinanza invitando alla massima prudenza e a non far entrare sconosciuti in casa. Anche in presenza di persone in divisa, si raccomanda sempre di verificare l’identità chiedendo l’esibizione del tesserino di riconoscimento.

In caso di dubbi, è consigliato contattare direttamente la stazione dei Carabinieri, segnalando eventuali sospetti e fornendo, se possibile, dettagli utili come generalità fornite o targa del veicolo utilizzato.