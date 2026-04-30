Barzio, truffa ai danni di un’anziana: falso carabiniere entra in casa e la deruba

Un uomo ha raggirato un’anziana fingendosi carabiniere e si è introdotto in casa per compiere un furto

Il Comune invita i cittadini a non aprire agli sconosciuti e a verificare sempre l’identità delle persone

BARZIO – Attenzione alta in paese dopo un grave episodio avvenuto nei giorni scorsi a Barzio, dove un malintenzionato si è introdotto in un’abitazione ai danni di un’anziana donna.

Secondo quanto ricostruito, attorno a mezzogiorno l’uomo si sarebbe presentato alla porta spacciandosi per un carabiniere in borghese. Una volta guadagnata la fiducia della vittima, sarebbe riuscito a entrare in casa, dove avrebbe poi stordito la donna e compiuto il furto.