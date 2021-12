BARZIO – Le squadre dei vigili del fuoco sono impegnati dalle 11.20 di questa mattina nello spegnimento di un incendio divampato in un box, in via Concenedo, a Barzio.

Le cause del rogo devono ancora essere stabilite, le fiamme sarebbero scaturite dall’auto parcheggiata nel garage. Sul posto sta operando un Aps del Comando di Lecco con 5 vigili del fuoco.