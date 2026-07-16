Barzio, venerdì alle 15.30 l’ultimo saluto ad Alessandra Arrigoni

Il funerale presso la parrocchia di Sant’Alessandro

BARZIO – La comunità di Barzio e la Valsassina si preparano a dare l’ultimo saluto ad Alessandra Arrigoni, ex atleta della Nazionale italiana juniores di biathlon, scomparsa all’età di 48 anni.

I funerali saranno celebrati venerdì 17 luglio alle ore 15.30 nella Parrocchia di Sant’Alessandro a Barzio. La cerimonia sarà preceduta dalla recita del Santo Rosario alle ore 15.00. Al termine della funzione religiosa, la salma sarà accompagnata al tempio crematorio.

Alessandra Arrigoni riposa presso la Camera Mortuaria dell’Ospedale Manzoni di Lecco, dove amici, conoscenti e quanti le hanno voluto bene possono renderle omaggio.

Figlia di Natale “Natalino” Arrigoni, storico maestro di sci di fondo valsassinese, Alessandra aveva seguito le orme del padre distinguendosi dapprima nello sci di fondo e successivamente nel biathlon. Nel corso della sua carriera aveva vestito la maglia della Nazionale italiana juniores, conquistando importanti risultati a livello nazionale e internazionale. Dopo l’attività agonistica aveva continuato a vivere la montagna come maestra di sci ai Piani di Bobbio, rimanendo un punto di riferimento per molti giovani appassionati.

Lascia le figlie Elena e Martina con il loro papà Luca, la mamma Lucia, il papà Natale, il fratello Massimiliano con Chiara e Isabel, oltre agli zii, ai cugini e a tutti i parenti.

La famiglia ha chiesto di non inviare fiori, invitando chi desidera ricordare Alessandra a sostenere con un’offerta l’Istituto dei Tumori di Milano. Un gesto di solidarietà nel ricordo di una donna che ha lasciato un segno nello sport e nella comunità valsassinese.