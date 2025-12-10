Bellano. Auto ribaltata in zona Bonzeno, nessun ferito grave

Incidente sulla Strada Provinciale 62 poco prima delle 12

L’auto avrebbe fatto tutto da sola, non ci sarebbero altri mezzi coinvolti

BELLANO – Incidente poco prima delle ore 12 di oggi, mercoledì 10 dicembre, a Bellano, in località Bonzeno, lungo la Strada Provinciale 62. Subito attivata la macchina dei soccorsi con l’auto infermieristica da Bellano, l’ambulanza del Soccorso Bellanese, i Vigili del Fuoco.

Tre le persone coinvolte (un uomo di 66 anni, una donna di 52 e una ragazzina di 14), nessuna delle quali sarebbe ferita in modo grave e tutte avrebbero rifiutato il trasporto in ospedale. L’auto, che fortunatamente procedeva a bassa velocità, avrebbe fatto tutto da sola, non ci sarebbero altri mezzi coinvolti. Spetterà alle forze dell’ordine stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.