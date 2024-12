Bellano, incidente sulla provinciale 72, soccorsi in azione

BELLANO – Incidente tra due auto sulla provinciale SP72 a Bellano, all’altezza dell’Ospedale, avvenuto alle 19 di questa sera, domenica 8 dicembre. Ad intervenire per primi sul posto auto medica e Soccorso Bellanese.

Fortunatamente nessuna grave conseguenza, l’uomo coinvolto non ha necessitato il trasporto in ospedale. Sul posto anche i vigili del fuoco e i carabinieri per i rilievi del caso. Inevitabili alcuni disagi alla viabilità per consentire le operazioni di soccorso.