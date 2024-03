Bellano. Cade da una giostra, picchia la testa e sviene: grave 14enne

E’ accaduto al parco giochi in località ‘Puncia’, a Bellano

La giovanissima, di Esino Lario, è stata trasportata con urgenza al Manzoni

BELLANO – Doveva essere una serata all’insegna del divertimento e della spensieratezza quella di ieri, sabato, e invece si è trasformata in un incubo per una giovanissima ragazza che, mentre era su una giostra a Bellano, per cause ancora da chiarire, è stata catapultata fuori, picchiando la testa.

L’impatto col terreno ha fatto perdere conoscenza alla ragazza, di appena 14 anni e residente a Esino Lario. Si trovava al parco giochi in località ‘Puncia’, in zona Piazza Verdi, sul lungofiume, quando è avvenuto l’incidente. Prima una partita a pallavolo e una piazza con gli amici, poi un giro in giostra che ha avuto un esito impensabile.

Prontamente intervenuto il Soccorso bellanese, insieme all’autoinfermieristica. Grazie alle prime cure dei santari, la 14enne è riuscita a risvegliarsi. Tuttavia le condizioni della giovanissima, trasportata all’Ospedale Manzoni di Lecco con urgenza, rimangono critiche.