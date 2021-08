E’ successo questa mattina, domenica 15 agosto

Sul posto soccorso Bellanese ed elisoccorso

BELLANO – Intervento questa mattina, domenica 15 agosto, del Soccorso Bellanese insieme all’elisoccorso di Como per prestare aiuto a un uomo colpito da malore. Immediata l’attivazione da parte della centrale operativa di Areu che ha inviato sul posto ambulanza ed elisoccorso. L’uomo è stato soccorso in codice giallo e trasferito in ospedale.