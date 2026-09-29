Bellano, gru ancora da rimuovere: nuove chiusure sulla SP72

Questa mattina stop al traffico tra via Vittorio Veneto e via Carlo Alberto per completare le operazioni

La strada sarà chiusa dalle 9 alle 9.30 nel tratto tra il Bar Centrale e il ristorante Cavallo Bianco. A seguire circolazione regolata a senso unico alternato

BELLANO – Nuove modifiche alla viabilità questa mattina, martedì 29 settembre, a Bellano per consentire il completamento delle operazioni di rimozione della gru crollata ieri davanti al Municipio.

La Sp72 verrà chiusa al traffico dalle 9 alle 9.30 nel tratto compreso tra via Vittorio Veneto e via Carlo Alberto, indicativamente tra il Bar Centrale e il ristorante Cavallo Bianco. Terminata questa prima fase, verrà istituito il senso unico alternato per permettere di proseguire i lavori in sicurezza.

L’intervento si rende necessario dopo quanto accaduto nella mattinata di ieri, quando la gru utilizzata nel cantiere per i lavori di efficientamento del palazzo comunale è improvvisamente collassata nell’area sottostante. Fortunatamente nessuna persona era rimasta ferita, ma il cedimento aveva provocato danni ad alcuni mezzi parcheggiati, alla pavimentazione e al tetto del Municipio.

Già nel pomeriggio di ieri la viabilità sulla provinciale era stata temporaneamente interrotta per consentire le prime operazioni di rimozione, con la chiusura del tratto interessato dalle 14 fino alla conclusione dei lavori inizialmente previsti in serata.