Bellano, incidente stradale sulla Sp 62: intervento dei Vigili del Fuoco

L’incidente è avvenuto intorno alle 19.30, sul posto i Vigili del Fuoco del distaccamento di Bellano e il Soccorso Bellanese

BELLANO – Un incidente stradale si è verificato nella serata di oggi lungo la Sp 62 a Bellano, rendendo necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento locale.

L’allarme è scattato intorno alle 19.30 quando un veicolo, per cause in corso di accertamento, è finito contro il muro di contenimento che costeggia la carreggiata. L’impatto ha provocato il parziale danneggiamento della struttura.

A seguito dell’urto, diversi detriti e calcinacci si sono staccati dal muro precipitando sulla sede stradale sottostante. Una situazione che ha rappresentato un potenziale pericolo per la circolazione e che ha richiesto la messa in sicurezza dell’area da parte dei soccorritori.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Bellano per gestire l’emergenza e verificare le condizioni del manufatto e della carreggiata interessata dalla caduta dei materiali.

Nell’incidente sono rimaste coinvolte due donne, di 29 e 30 anni. Entrambe sono state soccorse dal personale sanitario del Soccorso Bellanese giunto sul posto in ambulanza, quindi sono state trasportate in ospedale in codice verde.

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto.