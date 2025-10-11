Bellano. Malore in battello, giovane 21enne soccorsa in codice rosso

L’allarme alle 18.18, il malore probabilmente dovuto ad una reazione allergica causata da una puntura di insetto

La giovane soccorsa in condizioni serie

BELLANO – Soccorsi in azione poco dopo le 18.15 a Bellano per una giovane colpita da malore, a bordo di un battello, probabilmente causato dalla puntura di un insetto.

L’allarme è scattato in codice rosso, al pontile si sono portati un’ambulanza del Soccorso Bellanese e l’automedica, provvidenziali le manovre salvavita messe in atto.

La ragazza, 21 anni, di nazionalità tedesca, è stata presa in carico dai sanitari: stando a quanto appreso, sarebbe in condizioni serie. E’ stata portata in Ospedale a Lecco in codice rosso.