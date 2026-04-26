Bellano. Schianto in galleria sulla Statale 36: ferito un motociclista di 31 anni

L’incidente nel tratto tra Bellano e Abbadia Lariana: il 31enne avrebbe urtato un’auto ferma sulla corsia di destra mentre cambiava una gomma

Traffico rallentato in direzione sud

BELLANO – Incidente questa mattina – domenica 26 aprile – intorno alle 8.50, lungo la Strada Statale 36 nel tratto tra Bellano e Abbadia Lariana, in direzione sud.

Secondo le prime informazioni, un motociclista di 31 anni è caduto dalla sua moto in seguito allo schianto contro un’auto che si trovava ferma sulla corsia di destra, dove il conducente stava effettuando la sostituzione di una gomma. L’impatto è avvenuto in un tratto in galleria.

Sul posto sono intervenute l’ambulanza proveniente da Bellano e l’auto infermieristica. Dopo le prime cure, il 31enne è stato trasportato al pronto soccorso in codice giallo.

Presenti anche i Vigili del Fuoco e la Polizia Stradale per la gestione della viabilità e i rilievi del caso.