Bellano. Terminati gli interventi di Lario Reti Holding in via Lecco e località Biosio

Gli interventi, relativi ad acquedotto e fognatura, hanno un valore totale di oltre 410 mila euro

Prevista l’asfaltatura definitiva in primavera

BELLANO – Con la fine di dicembre si sono conclusi due interventi di Lario Reti Holding nel comune di Bellano, relativi al rinnovo della rete acquedotto in Via Lecco ed al collegamento della fognatura in località Biosio con quella principale del Comune e, di conseguenza, l’impianto di depurazione presente sulla Provinciale 72.

L’intervento realizzato in via Lecco, avviato a febbraio 2020 e dal valore pari a 135.000 euro, ha comportato la sostituzione della rete di acquedotto esistente, vetusta e soggetta a

continui interventi di manutenzione, nonché degli allacciamenti delle utenze presenti nella

via e la posa di un nuovo idrante. Per quanto riguarda invece la località Biosio, l’investimento dal valore di 280.000 Euro e che ha occupato l’azienda a partire dal gennaio scorso, ha comportato: l’estensione della zona servita da pubblica fognatura; il collegamento degli scarichi della zona con quelli della rete principale di Bellano; la dismissione della locale fossa biologica in cui convergevano i reflui in precedenza; la costruzione di una nuova stazione di sollevamento per la spinta dei liquami verso valle; il rifacimento dei tratti di rete acquedotto presente nelle aree interessate dai lavori, al fine di adeguare e potenziare la distribuzione idrica.

I due progetti completati da Lario Reti Holding fanno parte di una serie di interventi realizzati negli ultimi anni a servizio di Bellano e Vendrogno, che hanno portato al collettamento della fognatura anche per le frazioni di Gora e Pradello e l’avvio dei lavori a Noceno, nonché il potenziamento di diversi tratti di acquedotto.

LE FOTO DELL’INTERVENTO A BIOSIO

LE FOTO DELL’INTERVENTO IN VIA LECCO