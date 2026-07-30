Bimba si infortuna a Ballabio, intervento dell’elisoccorso

La piccola sarebbe caduta mentre stava giocando nel cortile di casa

La bambina è stata trasportata all’ospedale di Lecco in codice giallo (mediamente critico)

BALLABIO – Intervento dell’elisoccorso intorno alle 16.30 di oggi, giovedì 30 luglio. Da quanto appreso, una bambina di 6 anni sarebbe caduta mentre stava giocando nel cortile di casa in via Sogliani. L’elicottero è atterrato nel prato davanti al cimitero, mentre sul posto è giunta anche l’ambulanza della Croce Rossa di Lecco. Fortunatamente la situazione si è rivelata meno grave di quanto si era pensato in un primo momento e la piccola è stata trasportata all’ospedale di Lecco in codice giallo (mediamente critico).