Blitz antidroga a Lipomo, decisivo il fiuto di Roxy dei Cinofili di Casatenovo

Il pastore tedesco del Nucleo Cinofili di Casatenovo ha permesso di trovare hashish e cocaina nell’abitazione di un 27enne già ai domiciliari

L’operazione dei Carabinieri della Stazione di Albate ha portato all’arresto di due cittadini tunisini e alla denuncia di un terzo

CASATENOVO – È stato il fiuto di Roxy, pastore tedesco antidroga del Nucleo Cinofili dei Carabinieri di Casatenovo, a rivelarsi decisivo durante una perquisizione scattata nell’ambito di un’operazione contro lo spaccio di stupefacenti a Lipomo, nel Comasco.

L’intervento è stato condotto sabato 3 ottobre dai Carabinieri della Stazione di Albate, con il supporto dei militari della Compagnia di Como e del Nucleo Cinofili di Casatenovo. L’attività investigativa si è concentrata nei pressi di un condominio di Lipomo e ha portato all’arresto di due cittadini tunisini e alla denuncia di un terzo connazionale, tutti accusati, a vario titolo, di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio in concorso.

I primi controlli hanno riguardato le persone coinvolte e le autovetture nella loro disponibilità. Le successive perquisizioni personali e veicolari hanno consentito ai militari di sequestrare 111 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e 390 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita.

La droga e il materiale sono stati trovati nella disponibilità di due degli uomini fermati, rispettivamente di 31 e 26 anni, domiciliati tra Como e Lipomo. Per entrambi sono scattate le manette.

A quel punto l’attività dei Carabinieri si è estesa alle abitazioni dei sospettati. Ed è proprio in questa seconda fase che è entrato in azione Roxy, il cane antidroga in servizio al Nucleo Cinofili di Casatenovo.

Il fiuto del pastore tedesco ha permesso di individuare all’interno di un appartamento ulteriori 28 grammi di hashish e circa un grammo di cocaina. L’abitazione appartiene a un terzo cittadino tunisino, di 27 anni, residente a Lipomo e già sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

Per il 27enne è scattata una denuncia in stato di libertà per il medesimo reato di spaccio.

L’operazione mette dunque in evidenza anche il contributo del reparto cinofilo di Casatenovo nelle attività di controllo e contrasto allo spaccio condotte dai Carabinieri sul territorio. In questo caso, l’intervento di Roxy ha consentito di individuare ulteriore sostanza stupefacente nel corso delle perquisizioni domiciliari.

Il sequestro si inserisce nell’attività del Comando Provinciale dei Carabinieri finalizzata al pattugliamento del territorio e al contrasto del fenomeno dello spaccio nelle realtà locali.