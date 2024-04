Bloccata la Bellano – Taceno per caduta massi

Lo smottamento è avvenuto poco dopo le 11.30 di oggi

Sul posto stanno intervenendo i Vigili del Fuoco

TACENO – La strada Bellano – Taceno, SP 62, è bloccata a seguito di uno smottamento avvenuto in mattinana, con alcuni massi che hanno invaso la carreggiata, bloccandola.

Il distacco è avvenuto poco dopo le 11.30, sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, presente anche la Polizia Locale.

Nessun mezzo e nessuna persona sarebbero rimasti coinvolti a seguito dalla caduta massi. In seguito ad un primo sopralluogo è stato deciso di chiudere la strada fino a quando le condizioni di sicurezza non saranno ripristinate. In corso le verifiche sulla parete per capire se è ancora presente materiale instabile.

QUI L’ORDINANZA della Provincia