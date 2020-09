Bonacina: cade dal sentiero e scivola in un canale, soccorsa 17enne

Una giovane si è ferita cadendo da un sentiero sopra il rione di Bonacina

Recuperata dai Vigili del Fuoco e soccorsa dai sanitari

LECCO – Infortunio per una giovane che è rimasta ferita, fortunatamente in modo non grave, dopo una caduta lungo il sentiero che da via Sant’Egidio, a Bonacina, si allunga verso il Caldone. La 17enne era scivolata in un canale di scolo in prossimità di alcune pozze.

La ragazza, 17 anni, era insieme ad una compagnia di amici. Un piede in fallo e poi il bruco capitombolo. Per riportarla sulla strada, dopo la attendeva un’ambulanza, è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco con una barella. Su posto anche i carabinieri.