Bosisio. Incidente in via Brianza, sette persone coinvolte

Scontro tra auto intorno alle 11.30 di oggi, domenica
Nessuno dei feriti sarebbe in pericolo di vita
BOSISIO PARINI – Incidente in via Brianza, accanto alla Statale 36, a Bosisio Parini intorno alle ore 11.30 di oggi, domenica 24 agosto. Nello scontro tra auto sono rimaste coinvolte sette persone, nessuna delle quali sarebbe in pericolo di vita.
Sul posto due ambulanze, le forze dell’ordine e i vigili del Fuoco. Soccorsi una ragazza di 25 anni, un ragazzo di 27, una ragazza di 29, una ragazza di 31, un ragazzo di 35, una donna di 64 e un uomo di 68 anni.