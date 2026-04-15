Nel lago su un pedalò che stava affondando, ragazzino salvato dai Vigili del Fuoco

Paura nel pomeriggio di oggi. Due Vigili del Fuoco hanno recuperato una canoa e raggiunto il giovane

Il minorenne è stato trasportato a riva e affidato alle cure dei sanitari

BOSISIO PARINI – Paura nel pomeriggio di oggi, mercoledì, a Bosisio Parini per un ragazzino minorenne in mezzo al lago a bordo di un pedalò che stava affondando. L’allarme è scattato intorno alle 16.30 con l’autopompa serbatoio del Comando dei Vigili del Fuoco di Lecco che è giunta subito sul posto.

Capita l’urgenza, con il giovane che rischiava di finire nelle gelide acque del lago, due soccorritori fluviali dei Vigili del Fuoco hanno recuperato una canoa e tratto in salvo il minorenne, portandolo a riva con l’aiuto del gommone sopraggiunto dal Distaccamento Vigili del Fuoco di Erba.

In posto anche l’elicottero Drago dei Vigili del Fuoco decollato da Malpensa. Il ragazzino è stato affidato alle cure dell’equipaggio dell’ambulanza della Croce Verde di Bosisio e successivamente trasportato per accertamenti all’ospedale di Lecco.