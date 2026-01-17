Brivio, con l’auto per due volte contro il muro: soccorso 55enne

E’ successo oggi, sabato, intorno alle 15.30 in via Ai Campi a Beverate

L’uomo alla guida dell’auto è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Manzoni di Lecco

BRIVIO – Ha sbattuto prima contro il muro del lato opposto della carreggiata, poi ha controsterzato sbattendo nuovamente il muso dell’auto contro un altro muretto posto lungo il suo senso di marcia. E’ stato trasportato in codice giallo (media gravità) all’ospedale Manzoni di Lecco l’uomo di 55 anni rimasto ferito in un incidente avvenuto in via Ai Campi a Beverate.

La chiamata alla centrale operativa dell’Emergenza Urgenza di Areu è arrivata una manciata di minuti dopo le 15.30: da quanto è stato possibile apprendere l’automobilista avrebbe fatto tutto da sé perdendo il controllo dell’auto e finendo a sbattere per ben due volte contro il muro.

Fortunatamente, in quel momento, non transitava nessuno lungo la strada. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia intercomunale di Olgiate, Calco e Brivio che hanno eseguito i rilievi del caso. Presenti anche i Vigili del Fuoco.