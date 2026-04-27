Brivio, doppio tentato furto in azienda: recuperata la refurtiva e fermato un componente della banda

Tentano due colpi nella stessa sera in un’azienda: intervento delle forze dell’ordine e delle guardie giurate

Sequestrato il furgone con la refurtiva; banda in fuga, fermato un componente

BRIVIO – Tentano due volte il furto nella stessa sera, ma il colpo fallisce grazie all’intervento delle Forze dell’Ordine e delle guardie giurate. È accaduto a Brivio, dove una banda composta da circa dieci persone ha preso di mira un magazzino in disuso di un’azienda.

Il primo tentativo si è verificato intorno alle 19:50 di sabato sera, il 25 aprile, quando i malviventi si sono introdotti nella struttura dopo aver sfondato il portone d’ingresso, con l’obiettivo di rubare tubi e materiale ferroso presente nell’area. A notare la scena è stato il custode, che ha immediatamente allertato le Forze dell’Ordine e le guardie giurate Sicuritalia. All’arrivo degli operatori, però, il gruppo si era già dato alla fuga.

La banda è tornata in azione circa tre ore dopo, intorno alle 22:40, tentando nuovamente il colpo. In questa seconda incursione i malviventi si sono presentati a bordo di un furgone bianco, utilizzato per caricare un ingente quantitativo di materiale.

Ancora una volta è stato il custode, allertato dai rumori metallici, a segnalare quanto stava accadendo. L’intervento delle Forze dell’Ordine e delle guardie giurate ha permesso di bloccare uno dei componenti della banda, mentre gli altri sono riusciti a fuggire.

Nel corso dell’operazione è stato inoltre fermato e sequestrato il furgone utilizzato per il furto, all’interno del quale è stata rinvenuta l’intera refurtiva.