Brivio, lo stendibiancheria finisce sui tavoli: lite tra il pizzaiolo e i vicini di casa

E’ successo oggi poco prima delle 14

Lievi contusioni per le due persone coinvolte nella lite

BRIVIO – Lo stendibiancheria che cade sui tavoli esterni della pizzeria. E il ritiro dei panni stesi che finisce in una lite violenta con il proprietario della pizzeria d’asporto. Sono stati trasportati entrambi in ospedale con delle lievi contusioni l’uomo di 53 anni e la ragazza di 23 anni coinvolti nel litigio trasformato in aggressione successo oggi pomeriggio poco prima delle 14 a Brivio in via del Lavoro.

Quello di oggi non sarebbe il primo diverbio tra il titolare del locale d’asporto e la coppia di giovani residenti nella stessa palazzina che ospita, a piano terra, l’esercizio commerciale. I rapporti tra le due parti, tesi e inaspriti nell’ultimo periodo, sarebbero sfociati oggi nell’aggressione dopo che lo stendibiancheria di proprietà della coppia sarebbe letteralmente volato sui tavoli esterni della pizzeria. Quando la ragazza di 23 anni è scesa per recuperare l’oggetto, il pizzaiolo avrebbe iniziato a inveirle contro. Parole pronunciate da entrambe le parti con toni sempre più alti fino a passare alle mani. Non solo, ma sembrerebbe che, nella baruffa, sia stata brandita anche la pala utilizzata per infornare le pizze.

Una situazione degenerata in pochi minuti tanto da far scattare l’arrivo in loco di due ambulanze e di una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Merate. I sanitari hanno prestato le prime cure sul posto e hanno poi optato per il trasferimento al pronto soccorso dell’ospedale Mandic di Merate per accertamenti. Toccherà invece ai militari ricostruire l’esatta dinamica di quanto avvenuto.