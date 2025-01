Brivio, perde il controllo del furgone e si ribalta

E’ successo questa mattina, mercoledì, lungo la Sp 72 a Beverate

Sul posto ambulanza, Vigili del Fuoco e Polizia locale

BRIVIO – Tanto spavento, ma per fortuna nessuna conseguenza grave per il ragazzo di 27 anni coinvolto questa mattina, mercoledì 29 gennaio, in un incidente lungo la Sp 72 all’altezza della frazione di Beverate.

L’uomo era alla guida di un furgoncino Isuzu quando ha perso il controllo del mezzo subito dopo aver effettuato la manovra di svolta da via Prada per immettersi sulla Provinciale.

Alcuni automobilisti in transito hanno lanciato l’allarme: in pochi minuti si sono portati sul luogo dell’incidente un’ambulanza della Croce Rossa di Lecco, i Vigili del Fuoco e gli agenti della Polizia locale del corpo intercomunale di Olgiate, Calco e Brivio.

Fortunatamente per l’autista del mezzo pesante non è stato necessario il trasporto in ospedale.