Brivio piange don Luigi Oggioni, indimenticato parroco di Beverate

I funerali verranno celebrati mercoledì alle 15 a Brivio

Don Luigi Oggioni è stato parroco a Beverate dal 1991 al 2006

BRIVIO – A Beverate aveva lasciato il segno con la testimonianza di un sacerdote attento, umile, capace di ascoltare ed entrare nel cuore delle persone. Ha suscitato profonda commozione la notizia della morte di don Luigi Oggioni, parroco a Beverate dal 1991 al 2006. Nato nel 1931, ordinato sacerdote nel 1954, don Luigi iniziò il suo ministero sacerdotale nella “rossa” Sesto San Giovanni, come coadiutore dell’oratorio. Un incarico vissuto a tutto tondo entrando presto in contatto con le storie, le fatiche, le aspirazioni degli operai del grande comparto industriale vicino a Milano.

Un’esperienza lunga e stimolante, vissuta fino agli anni Novanta, quando avvenne il trasferimento a Beverate dove don Luigi divenne un punto di riferimento per intere generazioni. Concreto e attento è restato alla guida della parrocchia fino al compimento dell’età di 75 anni, quando è rimasto in frazione come prete residente. Poco dopo il trasferimento a Imbersago dove è stato a disposizione della parrocchia e del santuario della Madonna del Bosco fino a che, complice l’avanzare dell’età, si è reso necessario il trasferimento alla casa di riposo Borsieri di Lecco.

Da qui arriverà domani, martedì 3 febbraio, la salma che verrà ospitata nella Chiesa di Santa Margherita dopo le 9. A seguire sarà la celebrata la messa e il rosario. Nella giornata di mercoledì 4 febbraio alle 15 in Chiesa Prepositurale saranno celebrate le esequie.