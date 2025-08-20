Brivio, scomparso improvvisamente Lorenzo Mazzoleni, ex vicesindaco

Lutto in paese per la morte del 56enne, già vicesindaco e consigliere di maggioranza

Il sindaco Airoldi: “Lorenzo non era un politico, ma semplicemente un uomo che credeva nell’impegno civile e lo interpretava nell’ottica del servizio alla sua comunità”

BRIVIO – E’ scomparso in tragiche circostanze Lorenzo Mazzoleni, 56 anni, di Brivio, ingegnere edile e volto noto in paese, anche per il suo impegno in comune. Mazzoleni era stato vicesindaco al fianco del sindaco Federico Airoldi ed era attualmente consigliere di maggioranza del gruppo Brivio Rinasce.

I soccorsi sono intervenuti questa mattina, martedì 20 agosto, in via per Airuno. Purtroppo per il 56enne non c’è stato nulla da fare. Lascia la moglie e tre figli.

A ricordarlo con dolore e affetto è il sindaco Airoldi: “In questo momento di dolore e sconforto è difficile trovare le parole per commentare la scomparsa di un amico e di valido amministratore comunale – ha scritto in un post pubblicato su facebook – Il primo pensiero è per Lorena, Beatrice, Lele e Riccardo: non sarete lasciati soli”.



“Lorenzo ha fornito con generosità il suo contributo al servizio del bene comune, offrendo la sua esperienza di uomo capace, e di tecnico, per migliorare Brivio. Lorenzo non era un politico, ma semplicemente un uomo che credeva nell’impegno civile e lo interpretava nell’ottica del servizio alla sua comunità. Con la programmazione amministrativa e con gesti semplici, di volontariato. D’animo generoso, non si è mai tirato indietro quando c’era qualcuno da aiutare”.

“Lo ringraziamo per l’amicizia, per il servizio reso al suo Comune e per i momenti belli che abbiamo condiviso. Riposa in pace” conclude il sindaco.