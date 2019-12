Buon week end: gli eventi del fine settimana lecchese 21-22 dicembre

LECCO – Come dice la canzone si accendono e si spengono le luci di Natale, ma siete andati a vedere le luminarie e le proiezioni in centro Lecco?

Ricordatevi che in città c’è anche la pista di pattinaggio sul ghiaccio a rendere l’atmosfera ancora più magica.

Sabato pomeriggio a Lecco ci sarà un evento speciale dedicato ai bambini al planetario, che alle ore 15:00 e alle ore 16:30 saranno con il naso all’insù alla ricerca di Santa Claus.

Intanto a Merate alle 16:00 uno spettacolo adatto a bambini e famiglie intitolato Mostry

Per chi vuole stare all’aperto e ammirare le vie di Mandello c’è il trenino di Natale

Domenica di nuovo i mercatini di Brivio con le sue bancarelle di Natale allineate sul lungofiume mentre ad Airuno è in programma la prima edizione del mercatino dell’airone .

e a Barzano’ il mercatino degli hobbisti

NoN vi resta che scegliere cari lettori e PER RIMANERE SEMPRE INFORMATI SUGLI EVENTI PREVISTI IN CITTà E NEI PAESI IN PROVINCIA CONSULTATE IL CALENDARIO DI LECCONOTIZIE!