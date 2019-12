Buon week end: gli eventi del fine settimana lecchese 7-8 dicembre

LECCO – Con il calendario dell’avvento è ufficialmente iniziato il conto alla rovescia amici lettori. Tra una corsa e l’altra in cerca dei regali fermatevi e prendetevi delle pause con gli eventi previsti in città e nei paesi in provincia.

Sabato a Barzio torna la Festa delle corti riportando in paese le atmosfere di un tempo, intrattenimenti per le famiglie e la degustazione piatti della tradizione. Sempre sabato a Cremeno ci sarà un mercatino hobbistico di Natale così come a Calolziocorte.

Altre bancarelle domenica a Brivio e per chi è sempre affamatoa Pescate la sagra della busecca che quest’anno arriva alla sua settima edizione o la burollata a Calco. A Bellano invece degustazione di olio e formaggi eccellenze del gusto fra lago e montagna.

