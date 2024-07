Cade dal tetto e finisce su un cancello, uomo muore a Brivio

L’infortunio in un’area privata di Via Campanile

Il volo e l’impatto contro la cancellata non hanno lasciato scampo all’anziano

BRIVIO – Ermanno Galbusera, 82 anni, è deceduto questa mattina a Brivio dopo un incidente avvenuto all’interno di un’area rurale privata in Via Campanile.

Non ancora del tutto chiari i contorni della dinamica che ha portato alla morte dell’anziano molto conosciuto in paese per essere stato consigliere comunale.

Stando alle prime informazioni Galbusera si trovava sul tetto, quando sarebbe caduto finendo su una cancellata sottostante, alta circa 6-8 metri. Non ancora chiaro se l’82enne sia stato colto da malore o se la caduta sia stata causata da una distrazione.

Due squadre del distaccamento di Merate e della sede centrale di Lecco dei Vigili del Fuoco si sono recate sul luogo dell’infortunio, insieme al personale di Areu 118, un’ambulanza della Croce Rossa di Cantù, un’auto medica e un’auto infermieristica da Lecco. Allertati anche i Carabinieri di Merate. Purtroppo però era già troppo tardi per salvare l’uomo di cui è stato constatato il decesso sul posto per la gravità delle ferite riportate.