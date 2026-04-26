Cade dalla bici a Cortenova: 13enne in codice giallo in ospedale

Intervento nel primo pomeriggio in via Don Giuseppe Selva

Sul posto elisoccorso da Como, auto infermieristica e ambulanza del Soccorso Bellanese. Il ragazzo trasportato in codice giallo in pronto soccorso

CORTENOVA – Nel primo pomeriggio di oggi, poco prima delle 15, si è verificato un incidente a Cortenova, in via Don Giuseppe Selva , che ha coinvolto un ragazzo di 13 anni.

Secondo le prime informazioni raccolte, il giovane sarebbe caduto dalla propria bicicletta. Immediato l’allarme al Numero Unico delle Emergenze, che ha attivato la macchina dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti l’elisoccorso decollato da Como, un’auto infermieristica e un’ambulanza del Soccorso Bellanese, che hanno prestato le prime cure al ragazzo.

Dopo essere stato stabilizzato, il 13enne è stato trasportato in pronto soccorso in codice giallo, indicativo di condizioni di media gravità.