Cade e si infortuna in Grignetta, escursionista finisce in Ospedale

E’ successo oggi pomeriggio

MANDELLO DEL LARIO – E’ finito in Ospedale in condizioni serie ma non gravi l’escursionista di 39 anni soccorso nel primo pomeriggio di oggi, martedì, in Grignetta.

L’allarme è scattato verso le 14.30, stando a quanto appreso l’uomo si trovava all’altezza del traverso dei Magnaghi quando è scivolato verso valle per una trentina di metri. Subito è scattata la chiamata al Soccorso Alpino intervenuto insieme all’elisoccorso del 118 decollato da Como. Il 39enne è stato recuperato e portato al Manzoni di Lecco in codice giallo.