Cade e si infortuna sul Monte Melma, soccorso 81enne

E’ successo poco prima delle 11

L’uomo trasportato in Ospedale in codice giallo

BALLABIO – Intervento del Soccorso Alpino, dei Vigili del Fuoco e del 118 nella mattinata di oggi, domenica, sul Monte Melma per soccorrere un uomo di 81 anni infortunato dopo una caduta.

L’allarme è scattato verso le 10.45 in codice verde. In posto i volontari della stazione di Lecco che hanno raggiunto l’anziano, trasportandolo poi a valle per affidarlo alle cure dei sanitari della Croce Rossa di Ballabio, che lo hanno portato in Ospedale a Lecco in codice giallo.

L’intervento si è concluso intorno alle 13.