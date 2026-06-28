Cade in moto lungo la Sp64, intervento dell’elisoccorso a Moggio

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Elisoccorso sopra i cieli di Moggio

Centauro 27enne trasportato all’ospedale

L’incidente è avvenuto poco dopo le 16 di oggi, domenica

MOGGIO – Intervento dell’elisoccorso da Como poco dopo le 16 di oggi, domenica, a Moggio. Soccorso un motociclista di 27 anni vittima di una caduta lungo la Strada Provinciale 64 che sale verso la Culmine di San Pietro.

Fortunatamente la situazione si è rivelata meno grave di quando si era pensato in un primo momento. Il motociclista ha riportato ferite non gravi ed è stato trasportato all’ospedale in codice giallo (mediamente critico) da un’ambulanza del Soccorso Centro Valsassina.

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