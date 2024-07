Cade in una bocca di lupo, anziano soccorso dai Vigili del Fuoco

E’ successo nel pomeriggio di oggi

L’anziano recuperato dal nucleo Saf e poi affidato alle cure dei sanitari

BALLABIO – Intervento complesso nella giornata di oggi, lunedì 8 luglio, in via Segantini a Ballabio svolto dalla squadra SAF dei Vigili del fuoco di Lecco per soccorrere una persona anziana caduta in una bocca di lupo profonda 3.5 metri e larga soltanto 70cm.

I Vigili del fuoco dopo aver prestato le prime cure con tecniche TPSS ( Tecniche Primo Soccorso Sanitario) e tramite manovre di derivazione spelo alpino fluviale hanno issato in superficie il malcapitato, affidandolo in seguito ai sanitari giunti in posto.