Cade in zona cascata del Cenghen, escursionista elisoccorso

L’incidente è avvenuto alle 11:15 circa di questa mattina. L’uomo è stato portato all’ospedale in codice giallo

ABBADIA LARIANA – Un uomo di 30 anni è rimasto coinvolto in un incidente nella zona della Cascata del Ceghen, ad Abbadia Lariana, mentre era impegnato in un’escursione in forra insieme ad altri compagni. Secondo le prime informazioni raccolte dai soccorritori, l’uomo è caduto per cause ancora da chiarire, precipitando per diversi metri.

Sul posto è giunto l’elisoccorso, decollato da Milano, che ha sbarcarto lo staff tecnico – medico il quale ha prestato le prime cure al 30enne all’interno della stretta gola. Una volta stabilizzato il ferito è stato elitrasportato all’ospedale di Lecco. Allertato anche il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico di Lecco (CNSAS) per un eventuale sopporto qualora fosse stato necessario.

L’allarme è scattato intorno alle 11:15, mentre il trasferimento dell’uomo all’ospedale di Lecco è avvenuto alle 12:27, in codice giallo.