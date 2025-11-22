Caduta ai Piani d’Erna, un uomo di 60 anni trasportato all’ospedale di Lecco

Intervento dei soccorsi nel primo pomeriggio di ieri, venerdì
L’uomo, che non sarebbe in gravi condizioni, è stato imbarellato e trasportato a valle con la funivia
LECCO – Intervento di soccorso ai Piani d’Erna nel pomeriggio di ieri, venerdì. I tecnici del Soccorso Alpino stazione di Lecco sono intervenuti intorno alle ore 13.30 per soccorrere un uomo di 60 anni caduto in casa. Sul posto anche la squadra speleo alpino fluviale dei Vigili del Fuoco.
L’uomo è stato trasportato con la barella portantina sulla funivia fino al piazzale di partenza dell’impianto in località Versasio dove ad attenderlo c’era una ambulanza della Croce Rossa di Lecco. L’uomo è stato trasportato all’ospedale cittadino in codice verde (poco critico).