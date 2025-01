Caduta da moto a Montevecchia, due feriti

Il sinistro si è verificato nel pomeriggio di oggi lungo via Alta Collina in località Spiazzolo. Sul posto anche l’elisoccorso

MONTEVECCHIA – Brutto incidente nel pomeriggio di oggi, sabato, a Montevecchia. Due persone sono rimaste coinvolte in una caduta da moto lungo via Alta Collina, in località Spiazzolo. Dopo la chiamata ai soccorsi, sul posto sono giunte automedica, ambulanza della Croce Bianca di Merate e l’elisoccorso di Milano.

La missione di soccorso è stata avviata in codice rosso, sul posto lo staff medico sanitario. Nell’incidente è rimastro ferito un giovane di 19 anni e una seconda persona le cui generalità non state rese note. Entrambi sono stati trasportati all’ospedale in codice giallo, uno all’ospedale di Merate e l’altro al San Gerardo.

Sul posto anche le forze dell’ordine che dovranno effettuare i rilievi per determinare l’esatta dinamica dell’accaduto.