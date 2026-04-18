Caduta in bici a Missaglia: donna soccorsa

Secondo le informazioni disponibili, una donna di 55 anni è rimasta coinvolta nell’incidente, per cause ancora in fase di accertamento. Le condizioni della ciclista hanno richiesto l’attivazione dei soccorsi in codice giallo, indicativo di una situazione di media gravità.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, supportati da un’ambulanza di base, mentre la centrale operativa Soreu Laghi ha coordinato le operazioni. Considerata la difficoltà nel raggiungere il punto dell’incidente, è stato richiesto anche l’intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Merate.

I pompieri sono giunti con un’autopompa e un mezzo fuoristrada, collaborando con il personale sanitario per il recupero della donna, resa complessa dalla conformazione del terreno.